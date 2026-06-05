Ercolano – Domenica 7 giugno torna l’appuntamento con #domenicamuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito ai musei e alle aree archeologiche statali nella prima domenica del mese. Anche il Parco Archeologico di Ercolano aderisce all’iniziativa, offrendo al pubblico la possibilità di visitare gratuitamente il Parco e Villa Sora, a Torre del Greco.
Informazioni utili per i visitatori del Parco – domenica 7 giugno
Ingresso gratuito per l’intera giornata
Non è richiesta prenotazione e non è effettuabile online. Il biglietto d’ingresso gratuito va ritirato il giorno stesso direttamente presso la biglietteria.
Si invita a consultare il sito ufficiale del Parco per aggiornamenti sugli orari di apertura: https://ercolano.cultura.gov.it/biglietti/
Saranno regolarmente aperti:il Padiglione della Barca, che custodisce testimonianze eccezionali del profondo legame tra Ercolano e il mare, tra cui la lancia militare rinvenuta sull’antica spiaggia;
l’Antiquarium, prezioso scrigno della vita quotidiana romana, con i legni antichi carbonizzati, conservatisi in modo straordinario, e i celebri Ori di Ercolano, simbolo della raffinatezza degli antichi abitanti.
Nella giornata di domenica 7 giugno sarà possibile accedere gratuitamente anche a Villa Sora, monumentale villa marittima romana situata nell’omonima contrada di Torre del Greco, tra i complessi residenziali più suggestivi dell’area vesuviana. Dalle ore 10.30 alle ore 12.45, il Gruppo Archeologico Vesuviano accompagnerà appassionati e visitatori in una visita guidata gratuita, alla scoperta degli ambienti ancora conservati del sito.
Prenotazioni: 379 2196736 – archeotorre@gmail.com
Evento Facebook: https://facebook.com/events/s/apertura-villa-sora/2196866197715645/
A Villa Campolieto la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano” resta a pagamento
Biglietti integrati Parco Archeologico di Ercolano + Villa Campolieto + Mostra
(validità 3 giorni – in vendita al Parco e online)
Intero: €19,00
Ridotto: €4,00 (6–25 anni e aventi diritto secondo normativa statale)
Gratuito: minori di 6 anni, persone con disabilità e un accompagnatore
Biglietti Villa Campolieto + Mostra
(in vendita esclusivamente a Villa Campolieto)
Intero: €7,00
Gratuito: minori di 6 anni, persone con disabilità e accompagnatori
Per ulteriori dettagli e per acquistare online https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/dalluovo-alle-mele.-la-civilta-del-cibo-e-i-piaceri-della-tavola-ad-ercolano/