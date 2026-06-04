I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio F. S., una 49enne del posto già nota alle forze dell’ordine. I militari, insospettiti da un insolito via vai nei pressi di un appartamento in via Cupa Rubinacci, hanno deciso di far scattare il blitz.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno scoperto sotto il letto della donna circa 1,256 chili di hashish, suddivisi in 8 panetti e 91 grammi di cocaina sigillati in due buste sottovuoto. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati anche materiale per il confezionamento delle dosi, 30 euro in contanti e un quaderno contenente appunti legati all’attività di spaccio. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.





