Sabato mattina, la Polizia di Stato ha arrestato due donne di 19 e 28 anni, entrambe già note alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato in concorso.

L’intervento degli agenti del Commissariato Bagnoli è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa da parte di un negozio della zona. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno accertato che le due giovani erano state bloccate dal personale di vigilanza: poco prima, infatti, erano state colte a nascondere della merce nei propri zaini, dopo averne danneggiato le confezioni e manomesso i sistemi antitaccheggio. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al commerciante, mentre per le due indagate sono scattate le manette.





