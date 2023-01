Da oggi nelle sale dello storico caffè Gambrinus di Napoli accanto ai cimeli di Gabriele D’Annunzio, di Matilde Serao, di Benedetto Croce c’è anche Maradona.

In una teca blindata è custodito il calco del piede sinistro di Diego Armando Maradona. Il Gambrinus dunque diventerà tappa ‘obbligatoria’ per i tanti tifosi e appassionati di Maradona.

Allo svelamento dell’opera hanno partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante.

Il Sindaco Manfredi ha evidenziato come ”il Gambrinus è uno dei luoghi iconici della nostra città e Maradona è uno dei grandi simboli di una Napoli vincente. Metterli insieme significa dare un ulteriore segnale di una grande Napoli che sta facendo un percorso molto positivo e questa installazione sarà un’ulteriore attrazione per i tanti turisti e amanti della città che vengono da noi per trascorrere momenti e occasioni importanti”.