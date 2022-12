Musica e atmosfera natalizia per le feste di fine anno: si appresta a vivere l’ultimo scorcio di un mese e mezzo di grandi eventi “De Gustibus et Historia: itinerari eno-gastronomici tra storia, tradizioni e folklore”, la kermesse in programma fino al 29 dicembre che vede coinvolti cinque comuni (Boscotrecase, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate, Torre del Greco e Trecase), grazie al co-finanziamento dal Poc Campania 2014-2020 relativo a “rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale”.

Giovedì 22 dicembre sera, nel cortile antistante la chiesa della Madonna delle Grazie a Torre del Greco, è in programma il recupero di “Divin dolcezze”, con la contestuale visita all’Ipogeo delle anime della chiesa del Santissimo Sacramento e San Michele. Si chiude così un altro periodo intenso per la kermesse partita lo scorso 12 novembre, visto anche che a Trecase (martedì 20 e mercoledì 21) è stato previsto l’allestimento del presepe vivente in piazza San Gennaro a cura dell’istituto comprensivo D’Angiò.

Positivi i riscontri anche per il ricco programma proposto lo scorso fine settimana, nel quale spiccavano il doppio appuntamento con “In vino veritas” a Villa Macrina. Molto apprezzate nella circostanza in particolare le performance di Mino Abbacuccio in “Vino Smile-musica e cabaret” e dei Magma Ensamble con Patrizio Rispo. Bene anche a Boscotrecase la rievocazione storica di “Gioco senza click” e a Sant’Antonio Abate il concerto di Natale con la Kharkiv Philharmonic Chamber Orchestra dall’Ucraina e la partecipazione del soprano Eva Dorofeeva.