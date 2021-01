Assegnato il Premio Miglior Film Drammatico-Hollywood Venus Awards al film “L’Amico Fragile” di Salvatore Vitiello – SNCI produzione.

Il regista, originario di Torre del Greco, è il fondatore e direttore artistico della Scuola Nazionale di Cinema Indipendente, con sede a Firenze, dove è anche docente di regia, sceneggiatura e recitazione.

Salvatore Vitiello ha al suo attivo collaborazioni come assistente alla regia in film di Pupi Avati e Dario Argento. “L’Amico Fragile”, di cui il nostro concittadino è regista e sceneggiatore insieme con Maria Serena Bernardi, è stato già vincitore del Premio Speciale della giuria popolare per Miglior Lungometraggio e premio Miglior Attrice non protagonista ( Viola Graziosi) al San Benedetto Film Festival 2020, oltre ad aver partecipato a varie rassegne cinematografiche , come il LIMPA , London International Motion Pictures Awards, in cui è stato semifinalista.

Questa la sinossi della pellicola : Walter, noto scrittore, è convinto che il proprio figlio si sia suicidato per colpa sua. Dopo due anni, Walter decide di tornare in quella casa in mezzo al bosco, luogo della disgrazia, deciso a porre fine alla sua straziante sofferenza. Durante questa sua esperienza scopre raccapriccianti verità su cosa veramente si nasconde dietro la morte del figlio. Nel film si mescolano realtà e visione, mentre i fantasmi del passato riemergono e sconvolgono il presente .

Il film è stato trasmesso sulla piattaforma “filmsongotv”, lo scorso 6 dicembre 2020 e il 3 gennaio 2021.

Marika Galloro