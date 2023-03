Ieri, 14 marzo, presso il Mondadori Bookstore di Torre del Greco, Stefano Pisani ha presentato il volume “ Non Cielo Dicono!”, una raccolta satirica di svarioni in tema di termini medici. L’introduzione è stata a cura di Carmine Paino, mentre ha moderato Luigi Amodio, già Direttore Generale della Fondazione Idis -Città della Scienza, attuale direttore dello Science Theatre della stessa.

Sono intervenuti Vincenzo Schiavo, Consigliere dell’Ordine dei Medici di Napoli e Provincia e Presidente della F.I.M di Medicina Generale, Andrea Di Ronza, attore.

L’autore Pisani è un giornalista, laureato in matematica, redattore del giornale satirico Lercio, “ esperto in Astronomia leggera, Pesca di spalle, Storia della storia, Waffle, Biografie insensate”, come recitano le ironiche note in calce alla foto di redazione della testata.







Tra la lettura di passi del testo e commenti dello stesso Pisani, nel corso della serata si è svolto un dibattito sull’infodemia, figlia della pandemia, nonché deriva di una medicina “fai da te”, con cui spesso gli addetti ai lavori devono confrontarsi .

Ad onor del vero, a dire degli stessi relatori, le scelte di comunicazione in merito al tema Covid e vaccini sono state spesso e volentieri fuorvianti e disorientanti. Abbastanza plausibile, dunque, che la gente sia rimasta interdetta e dubbiosa sul tema pandemia e sua gestione.

Altro discorso, invece, quello dei tuttologi che si sostituiscono ai medici o, peggio ancora, quello di persone che scaricano la loro rabbia con attacchi fisici violenti nei confronti del personale ospedaliero.

Marika Galloro