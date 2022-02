Napoli, Appuntamenti a Napoli e dintorni

SABATO 19 FEBBRAIO – ORE 10:30

NAPOLI FUORI LE MURA: SANTA MARIA DEGLI ANGELI ALLE CROCI E PARADISIELLO

La visita riguarderà una zona urbana di Napoli, a monte dell’attuale via Foria, poco conosciuta dai napoletani stessi dove si costruirono, nei secoli XVI e XVII, diversi complessi monastici a ridosso delle mura della città.

Si partirà dalla chiesa cinquecentesca di Santa Maria degli Angeli alle Croci, capolavoro restaurato nel secolo successivo da Cosimo Fanzago in un particolarissimo stile barocco. L’architetto scelse di adoperare per la decorazione solo marmi bianchi e bardigli ottenendo un effetto insolito per le chiese dell’epoca. La chiesa ha assunto questo nome per la presenza della via crucis che veniva fatta sull’attuale salita di via Michele Tenore dai Francescani.

All’interno apriranno eccezionalmente per noi il museo parrocchiale, la terrasanta sottostante la chiesa e l’armadio ligneo che custodisce preziosi reliquiari.

L’itinerario si concluderà al Paradisiello, zona che, attraverso 150 gradini che si inerpicano tra antichi palazzi nobiliari, orti e giardini, conduce in un piccolo borgo fuori dal tempo, presso il quale si gode di un bellissimo (paradisiaco) panorama sulla città di Napoli!

APPUNTAMENTO ore 10:30 Appuntamento presso l’Orto Botanico, all’incrocio tra via Michele Tenore e via Foria, Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 12,00 (comprensivo del contributo alla chiesa per le aperture)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

****************************************

SABATO 19 FEBBRAIO – ORE 10:45

I MISTERI DELLA SIBILLA: VISITA AGLI SCAVI DI CUMA

La visita guidata riguarderà il Parco Archeologico dell’antica Cuma.

Si tratta della prima colonia greca di Occidente fondata nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. Nel Novecento gli scavi si sono concentrati soprattutto sull’acropoli, dove sono visitabili i due grandi templi testimoni della fase greca, trasformati in chiese nel Medioevo: sulla terrazza più bassa il tempio di Apollo, sottoposto ad un rifacimento romano in età augustea, di cui restano un monumento a sedile e una cisterna forse pertinente ad una fontana monumentale di età ellenistica; e, sulla cima più alta dell’acropoli, il secondo tempio, detto di Giove. Nel sito si trova l’Antro della Sibilla, il monumento più celebre di Cuma: il poeta Virgilio aveva descritto come avvenuta qui la profezia della Sibilla ad Enea. Visibili dall’acropoli sono anche i resti della “città bassa”, con i Templi italici del Foro ed i grandiosi ruderi di un edificio termale detto “Masseria del Gigante”; inoltre, l’anfiteatro di recente riportato alla luce, nonché l’ “Arco Felice”, impiantato sul valico che fu aperto nel monte Grillo, confine orientale della città antica, per il passaggio della antica via Domitiana.

APPUNTAMENTO: 10:45 presso l’ingresso degli Scavi di Cuma, Via Monte di Cuma 3, località Cuma, BACOLI

DURATA 90 minuti circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

ESCLUSO biglietto di ingresso euro 4,00

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

****************************************

DOMENICA 20 FEBBRAIO – ORE 10:15

UN MITO NAPOLETANO: LA CASA MUSEO DI ENRICO CARUSO A SAN GIOVANNIELLO

Un itinerario sulle tracce di Enrico Caruso, uno dei più grandi tenori della lirica abbia mai conosciuto, nato nel rione San Giovanniello di Napoli, il cui amore per la città non è mai venuto meno. Il percorso che si svolgerà a partire dall’Albergo dei Poveri, sarà l’occasione per vistare la Casa Museo Enrico Caruso, inaugurata Il 2 agosto di quest’anno, a cento anni dalla morte del grandissimo tenore napoletano, grazie all’impegno e alla passione di tre partenopei: Gaetano Bonelli, Raffaele Reale e Armando Jossa.

All’interno della casa museo Sono oltre cento i cimeli esposti, alcuni provenienti da collezioni come quella dell’Enrico Caruso Museum di New York e quella privata di Guido D’Onofrio: un viaggio tra lettere, cartoline, ritratti, locandine, programmi di sala, dischi e caricature disegnate dal tenore, accompagnati dalla voce di Caruso, diffusa da un grammofono d’epoca.

APPUNTAMENTO ore 10.15 in piazza Carlo III, angolo via S. Alfonso Maria dei Liguori (di fronte allo stazionamento degli autobus)

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 12,00 (comprensivo del contributo alla Casa Museo e radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

****************************************

DOMENICA 20 FEBBRAIO – ORE 10:30

PARCO VERGILIANO E MERGELLINA: MITO E POESIA IN RIVA AL MARE

Sire Coop vi invita ad un percorso lungo duemila anni di storia, partendo dall’antica Roma per arrivare fino al Novecento. Il Parco Vergiliano è un luogo permeato di storia, cultura, arte e leggende. Secondo la tradizione qui sarebbero conservate le spoglie di Virgilio, all’interno di un colombario che è una costruzione funebre assai diffusa in età romana e avente questo nome per le molte nicchie in esso contenute. All’interno del parco è anche l’ingresso della Crypta Neapolitana, grotta lunga poco più di 700 metri scavata all’interno della collina di Posillipo, che aveva la funzione di collegare velocemente Neapolis a Pozzuoli. Un po’ più giù si trova la tomba di Giacomo Leopardi, il grande poeta morto a Napoli, costruita a imitazione dei cippi funerari romani nel 1934.

Dal Parco ci si sposterà poi lungo le strade di Mergellina fino ad arrivare alla zona della Torretta, per raccontare le storie di uno dei luoghi più affascinanti di Napoli, tra pirati e nobili, scrittori e pescatori, arte e architettura, che da secoli non cessano di regalare stupore.

APPUNTAMENTO ore 10:30 all’uscita della stazione di Napoli Mergellina

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it