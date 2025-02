Il Carnevale di Napoli troverà, quest’anno, il suo cuore in Piazza Mercato.

Venerdì 28 febbraio, sabato 1 e martedì 4 marzo, la storica Piazza e la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato ospiteranno la terza edizione di “Sottencoppa – Carnevale sonico napoletano”, rassegna culturale promossa e finanziata dal Comune di Napoli.

Tre giorni di festa, con concerti, laboratori e performance, che trasformeranno la città in un palcoscenico vibrante di suoni, colori e cultura. Completa il cartellone delle iniziative in programma in Piazza Mercato, domenica 2 marzo, il “Carnevale di Masaniello”, iniziativa promossa dall’Associazione ASSO.GIO.CA con la rete territoriale del Forum Mercato Orefici e dedicata a bambini e famiglie, che sul fil rouge della maschera unisce rievocazione storica e costumi contemporanei.







Con tre giorni di festa (28 febbraio, 1 e 4 marzo, ore 19.00-00.00), che fondono musica, performance e ritualità, Sottencoppa conferma la vocazione sonora e visionaria del carnevale partenopeo, invitando un pubblico di tutte le età a vivere un’esperienza collettiva di trasformazioni e mascheramenti che celebra e rinnova la tradizione nell’incontro con suggestioni che attraversano diverse epoche e geografie; un’esperienza sonora che celebra la multiculturalità attraverso la musica. 15 artisti locali e internazionali –dall’Europa all’America, passando per l’Africa– animeranno la piazza e il grande tendone da circo che vi sarà temporaneamente allestito, spazio surreale di metamorfosi dove i confini tra pubblico e spettacolo si dissolvono e le identità si reinventano.

Accanto alla proposta musicale e performativa, con la direzione artistica di Giulio Nocera, Sottencoppa dedica ai più piccoli uno spazio di gioco e reinvenzione, curato da Selvaggia Filippini e Angela Dionisia Severino.

Dalla musica d’insieme alle guarattelle fino alle maschere della Commedia dell’arte, sono 4 gli appuntamenti performativi e laboratoriali dedicati ai bambini: ad ospitarli, sabato 1 marzo, lo Spazio culturale Obù di Terzoluogo e, martedì 4 marzo, la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato.

Completa il cartellone delle iniziative in programma in Piazza Mercato, il 2 marzo, la terza edizione del “Carnevale di Masaniello”, promosso dall’Associazione ASSO.GIO.CA con la rete territoriale del Forum Mercato Orefici e con il patrocinio morale del Comune di Napoli.

In programma, dalle ore 10.00 alle 13.30, tante iniziative di animazione per bambini e famiglie, esibizioni di giocolieri e mangiafuoco, spettacoli di clown e parate di rievocazione storica e di maschere contemporanee.

“Napoli è una città che incanta il mondo per la sua autenticità, per la forza delle sue tradizioni popolari e per la capacità di reinventarsi senza mai perdere la propria identità. Questa è la nostra ricchezza ed è ciò che attira visitatori da tutto il mondo” dice l’assessora al turismo e alle attività produttive Teresa Armato.

“È straordinario vedere come, in queste settimane, Napoli si animi di creatività e passione grazie alle tante associazioni, famiglie e bambini che lavorano alla realizzazione di carri, pupazzi e costumi.

Questo fermento è la dimostrazione di quanto il Carnevale sia un momento di condivisione, di appartenenza e di trasmissione delle tradizioni.

L’Amministrazione comunale sostiene e incoraggia questo spirito, fatto di creatività, partecipazione e storia.

Valorizziamo il Carnevale proprio in questa direzione: sostenere le sue radici popolari, favorire la partecipazione dei quartieri e rendere questa festa un momento in cui Napoli si mostra nella sua forma più autentica.

Perché è questa autenticità a renderci unici e competitivi sul mercato internazionale del turismo”.

L’iniziativa mira a incentivare la partecipazione di privati, associazioni, fondazioni ed enti no profit nell’organizzazione di eventi carnevaleschi con un forte legame alle tradizioni locali.

Particolare attenzione è rivolta al coinvolgimento dei giovani e alla promozione della socializzazione nei vari quartieri della città.