Vico Equense – La Città di Vico Equense rinnova anche per l’estate 2025 il suo impegno a favore dei più piccoli, con l’attivazione di due progetti educativi e ricreativi dedicati a bambine e bambini dai 3 ai 12 anni. I campi estivi, realizzati in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Insieme per la Famiglia” e con la Fondazione “Masturzi Ravel”, offriranno attività ludiche, sportive e formative in un ambiente sicuro e stimolante.

“Investire nei nostri bambini significa investire nel futuro della nostra comunità. Anche quest’anno abbiamo voluto garantire un’opportunità concreta di svago e crescita per i più piccoli, valorizzando la collaborazione con realtà locali che operano con passione e competenza nel settore educativo”, dichiara il Sindaco Giuseppe Aiello.







Il primo progetto, a cura della Cooperativa “Insieme per la Famiglia”, è intitolato “Estate Insieme” e si svolgerà dal 7 luglio al 3 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 15.30. È rivolto a bambine e bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per informazioni e costi è possibile contattare il numero 339 7555602.

Il secondo progetto, a cura della Fondazione “Masturzi Ravel”, si intitola “E…state con noi ‘25” e si terrà dal 1 luglio all’8 agosto, sempre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 15.30. L’iniziativa è rivolta a bambini e bambine dai 3 ai 12 anni. Per informazioni e costi è possibile contattare il numero 081 8024086.

“Un’estate ricca di attività, socializzazione e divertimento è il miglior modo per accompagnare i nostri giovani cittadini in un percorso di crescita sereno e felice. Invito tutte le famiglie a cogliere questa opportunità”, ha concluso il primo cittadino.