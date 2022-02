Oggi 15 febbraio 2022 si è tenuta la giornata inaugurale del Corso di Alta Formazione: “Progettazione e gestione dei fondi europei”, organizzato dal Consorzio Promos Ricerche e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli con il sostegno della Regione Campania e della Banca di Credito Popolare.

Il corso, giunto alla quinta edizione, è destinato ad un’ampia platea di potenziali euro-progettisti che potranno sviluppare approfondite conoscenze in merito alle modalità di accesso e all’uso dei fondi europei con specifico focus su Next Generation EU, i principali programmi europei, i passi per sviluppare e presentare una proposta progettuale.

Il Presidente Mauro Ascione ha partecipato ai saluti istituzionali per testimoniare il sostegno che la BCP profonde nel rafforzare le competenze dei giovani del territorio attraverso fruttuose iniziative di ricerca e alta formazione.

“Cogliere le opportunità offerte dalla programmazione comunitaria e dal PNRR rappresenta un volano importantissimo per l’economia regionale. Saper strutturare progettualità volte alla gestione dei Fondi è fondamentale affinché possano essere ulteriormente valorizzate le eccellenze imprenditoriali del nostro territorio”: dichiara il Presidente della BCP, Mauro Ascione.