Napoli – “Appuntamento in Via Lattea”: il Planetario di Città della Scienza apre le porte di sera sabato 20 luglio per illuminare i visitatori con i suggestivi raggi di Luna piena!

Proprio in quella data ricorre, infatti, la Giornata mondiale della Luna approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la data fu scelta per commemorare il primo sbarco dell’uomo sul nostro satellite nel 1969, evento considerato dalla NASA come “la più grande conquista tecnologica di tutti i tempi”.







Come un ponte tra il pianeta Terra e l’universo profondo, la Luna è considerata esattamente a metà strada, lontana per essere raggiunta facilmente ma abbastanza vicina per essere ammirata in tutto il suo splendore. Il satellite si presta così tanto ad analogie, riflessioni, ipotesi intriganti, come un sogno di cui si intravede l’esistenza, che non poteva non essere il protagonista assoluto di questo evento.

La serata al museo, inizierà con l’accoglienza nel Museo interattivo del corpo umano, Corporea, dj set, bollicine, assaggi di pokè a cura di Cariño Nikkei e con la presenza di Red Bull.

A seguire esperienza immersiva in Planetario con lo spettacolo di sonorizzazione astronomica del compositore Riccardo Marconi e la sua chitarra acustica e voce.

Infine, osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con Passione Astronomia.

L’evento sarà organizzato su due fasce orarie: alle 20 e alle 21 (ingresso solo con prevendita).