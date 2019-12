Napoli – Appuntamenti: Gli scavi di Cuma, Sant’Anna dei Lombardi e la cripta degli abati, le mostre a Palazzo Zevallos, Liberty napoletano

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE – ORE 11:00

I MISTERI DELLA SIBILLA: IL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CUMA

La visita guidata riguarderà il Parco Archeologico dell’antica Cuma, la prima colonia greca di Occidente fondata nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. Nel Novecento gli scavi si sono concentrati soprattutto sull’acropoli, dove sono visitabili i due grandi templi testimoni della fase greca, trasformati in chiese nel Medioevo: sulla terrazza più bassa il tempio di Apollo, sottoposto ad un rifacimento romano in età augustea, di cui restano un monumento a sedile e una cisterna forse pertinente ad una fontana monumentale di età ellenistica; e, sulla cima più alta dell’acropoli, il secondo tempio, detto di Giove. Nel sito si trova l’Antro della Sibilla, il monumento più celebre di Cuma, città che era considerata in età romana un luogo sacro, il poeta Virgilio aveva descritto come avvenuta qui la profezia della Sibilla ad Enea. Da Cuma si facevano derivare i Libri Sibillini, contenenti le profezie che i più alti magistrati dello stato romano consultavano nei giorni più difficili della repubblica; e ancora da qui si facevano venire, obbedendo ad antichi rituali, le sacerdotesse del culto di Demetra-Cerere. Visibili dall’acropoli sono anche i resti della “città bassa”, con i Templi italici del Foro ed i grandiosi ruderi di un edificio termale detto “Masseria del Gigante”; inoltre, l’anfiteatro di recente riportato alla luce, nonché l’ “Arco Felice”, impiantato sul valico che fu aperto nel monte Grillo, confine orientale della città antica, per il passaggio della antica via Domitiana.

PROGRAMMA

11:00 – Raduno partecipanti presso l’ingresso degli Scavi di Cuma, Via Monte di Cuma 3, località Cuma, BACOLI

12:30 – Fine della visita guidata

Contributo organizzativo: euro 8,00 – biglietto di ingresso gratuito il 26 dicembre

N.B.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. La visita si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Si prega quindi di prenotare entro il giorno precedente la visita.

INFO E PRENOTAZIONI 392 2863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 28 DICEMBRE – ORE 10:15

LA NAPOLI DEL RINASCIMENTO

LA CHIESA DI SANT’ANNA DEI LOMBARDI CON LA CRIPTA DEGLI ABATI

La visita riguarderà la chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, detta anche di Santa Maria di Monteoliveto, uno dei simboli del Rinascimento toscano a Napoli. Fondata nel 1411 da Gurello Origlia, protonotario del re Ladislao di Durazzo, fu affidata ai padri olivetani e sottoposta a radicali lavori di ampliamento nel periodo Aragonese. Ulteriori trasformazioni si ebbero nel XVII e XVIII secolo, quando la struttura fu affidata all’Arciconfraternita dei Lombardi. La chiesa, con le sue cappelle e le opere custodite all’interno, testimonia lo stretto legame tra la città e la Toscana, dimostrando che già a quei tempi si era insediata a Napoli una fitta “colonia” fiorentina di mercanti, artigiani e banchieri. Degne di nota, inoltre, il celebre gruppo in terracotta del Compianto di Cristo di Guido Mazzoni (1492), formato da otto statue a grandezza naturale che, secondo la tradizione, rappresenterebbero proprio i sovrani aragonesi e la Sagrestia Vecchia, già refettorio, splendido ambiente con volte affrescate N 1544 da Giorgio Vasari. La visita costituirà anche l’occasione per visitare la Cripta degli abati, al di sotto dell’altare maggiore della chiesa, un ambiente ellittico, al quale si accede attraverso una bella scala a doppia rampa. Qui sono ancora visibili una serie di scolatoi per accogliere i corpi degli abati e dei personaggi illustri giunti nella Cripta nel corso dei secoli, degli affascinanti affreschi raffiguranti una foresta sacra e la scena del calvario e le teche di vetro contenenti ossa ed i teschi.

PROGRAMMA

10:15 – Raduno partecipanti presso ingresso chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto – Napoli

12:30 – Fine della visita guidata

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: Euro 7,00 (ESCLUSO biglietto di ingresso al complesso monumentale di euro 5,00)

La PRENOTAZIONEÈ OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.

INFO E PRENOTAZIONI392 2863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 28 DICEMBRE – ORE 16:30

CARAVAGGIO, DAVID E IL MURO DI BERLINO: LE MOSTRE A PALAZZO ZEVALLOS

La visita guidata riguarderà Palazzo Zevallos di Stigliano, prestigiosa sede museale, fondamentale opera di architettura seicentesca e importante scrigno di ricchezze, prima fra tutte l’ultimo capolavoro realizzato dal Caravaggio, Il martirio di Sant’Orsola.

La visita sarà l’occasione per ammirare due mostre. La prima è David e Caravaggio. La crudeltà della natura, il profumo dell’ideale. Fulcro della mostra è il suggestivo confronto tra la Deposizione nel sepolcro, fedele copia ottocentesca da Caravaggio eseguita nel 1824 da Tommaso De Vivo e oggi esposta nella Basilica di San Francesco di Paola a Napoli, e La morte di Marat, diJacques Louis David, che in età neoclassica ha spesso richiamato nelle sue opere elementi caravaggeschi. Non essendo possibile esporre i due inamovibili capolavori originali, vicino alla copia napoletana della Deposizione, restaurata per l’occasione, è stata collocata una delle quattro repliche della Morte di Marat eseguite dagli allievi del maestro francese nell’atelier e sotto la sua direzione, conservata al Musée des Beaux-Art di Reims.

La seconda è Berlin 1989, sulla pittura in Germania prima e dopo il Muro: negli anni Ottanta la pittura tedesca si impone in tutto il mondo, assumendo la denominazione di Neo Espressionismo, e i suoi esponenti, i “Nuovi Selvaggi”, a sottolineare una certa brutalità di una pittura giocata su gesti enfatici e forte impianto narrativo. Pittura ribelle, la loro, che si ispira all’attualità quotidiana dei media, della musica rock, della cultura punk, così come ai temi di carattere politico, artistico, mescolando alto e basso in piena temperie postmoderna. Pittura che in breve, dagli spazi off conquisterà mercato, gallerie e musei, con artisti che oggi sono tra i più quotati in assoluto sul mercato internazionale.

PROGRAMMA

16:30 – Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 – Napoli

18:30 – Fine della visita guidata

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10,00 (Incluso biglietto di ingresso)

N.B. La PRENOTAZIONEÈ OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI: 392/2863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 29 DICEMBRE ORE 10:30

LE VIE DEL LIBERTY: PASSEGGIATA NELLO STILE FLOREALE NAPOLETANO

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in un percorso in discesa che dal Vomero arriverà a piazza Amedeo attraversando alcune delle più belle vie del Liberty napoletano: da via Palizzi a via del Parco Margherita. Attraverso queste panoramiche arterie cittadine avremo la possibilità di scoprire lo stile simbolo dell’inizio dell’inizio del Novecento, che a Napoli si è espresso soprattutto attraverso l’architettura, incrociandosi con lo stile eclettico di fine Ottocento: linee morbide e sinuose, forme floreali, colori vivaci, ferro battuto e vetro sono gli elementi principali che caratterizzeranno gli edifici sorti nei nuovi quartieri residenziali sorti tra la collina del Vomero e la parte alta di Chiaia, specchio di una società in evoluzione, dove si affermano nuovi protagonisti della vita civile.

Dopo la visita i partecipanti potranno tornare al Vomero, in via Cimarosa, utilizzando la Funicolare di Chiaia in via del Parco Margherita.

PROGRAMMA

ore 10:30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’uscita CIMAROSA della Funicolare di Chiaia (è l’ultima fermata)

ore 12:30 Conclusione delle attività

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00

N.B. La PRENOTAZIONEÈ OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Si prega quindi di prenotare entro il giorno precedente la visita. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.

INFO E PRENOTAZIONI 392 2863436 – cultura@sirecoop.it