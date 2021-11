Napoli – Appuntamenti a Napoli e dintorni

SABATO 13 NOVEMBRE – ORE 10:15

TESORI NAPOLETANI: LA CHIESA DI SANTA TERESA DEGLI SCALZI

La nuova visita proposta dalla Cooperativa SIRE riguarderà un sito a lungo chiuso e da poco restituito alla città.

Inizieremo illustrando le trasformazioni urbanistiche che hanno interessato l’area dell’attuale via Santa Teresa degli Scalzi, un tempo fuori le mura, a ridosso dell’antico Palazzo degli Studi, oggi Museo Archeologico.

Si entrerà poi all’interno della chiesa carmelitana, gioiello seicentesco da pochissimo riaperto grazie all’impegno dei Ricostruttori nella preghiera. Straordinario esempio di arte barocca, la chiesa presenta opere di pittura e scultura, finalmente visibili, di artisti come Belisario Corenzio, Battistello Caracciolo, Giacomo del Po e Cosimo Fanzago, autore, tra le varie opere, della cappella dedicata a Santa Teresa d’Avila, ricca di commessi marmorei dal pavimento alle pareti.

APPUNTAMENTO ore 10:15 all’ingresso della chiesa, in via Santa Teresa degli Scalzi

DURATA 90 minuti circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 12,00 (comprensivo di radioguida)

N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 392.2863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 13 NOVEMBRE – ORE 17:30

LA PIETRASANTA: PERCORSO SOTTERRANEO NELL’ACQUEDOTTO DI NEAPOLIS

La cooperativa Sire vi invita a partecipare ad un nuovo appuntamento di visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta e ai suoi sotterranei, arricchito dal percorso attraverso parte dell’acquedotto greco-romano dell’antica Neapolis.

Tra proiezioni, giochi di acqua e di luci l’itinerario affascina il visitatore sin dai nomi delle sale che si susseguono in questo decumano sotterraneo lungo quasi un chilometro: la Cisterna dei Pozzari, l’Archivio di Tufo, la Piscina del Principe. Un viaggio fatto di epoche e personaggi storici che vanno dalla fondazione alla seconda guerra mondiale e che si intersecano con la storia della città di Napoli. Scopriremo la storia e l’evoluzione del sito e, più in generale, lo sviluppo del sottosuolo e delle cisterne di Napoli e i personaggi reali e leggendari ad esso legati. Le cavità napoletane sono ricche di segreti!

APPUNTAMENTO ore 17:30 appuntamento presso l’ingresso della Basilica della Pietrasanta

DURATA due ore circa

Parte della visita prevede la discesa nella cisterna di età greca a 40 metri di profondità, per raggiungere la quale è da poco possibile usufruire dell’ascensore.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 9,00

ESCLUSO di biglietto di ingresso che per i partecipanti alla visita sarà un ridotto di euro 7 anzichè di euro 10

ESCLUSO di biglietto di ingresso che per i partecipanti alla visita sarà un ridotto di euro 7 anzichè di euro 10

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che dal 6 agosto 2021 all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il green pass o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) associati ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 14 NOVEMBRE – ORE 11:00

LE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE: TRA ARTE E FEDE

La Cooperativa Sire vi invita a una interessante visita che riguarderà il Complesso Basilicale paleocristiano di Cimitile, eccezionale esempio di arte e fede e fondamentale testimonianza nella storia della cristianità occidentale. Il complesso comprende diversi edifici fra chiese e resti di basiliche, spesso decorate con mosaici e affreschi, ed è un importantissimo monumento di arte paleocristiana, una dei maggiori in Europa.

Dopo le difficili operazioni di scavo e i notevoli lavori di restauro, è possibile oggi intuire la complessa stratificazione dalla basilica di S. Felice in Pincis, comprendente quel che resta della basilica originaria a due navate, alla quale Paolino addossò, perpendicolarmente, un nuovo edificio di culto, a tre navate, ampliando altresì la tomba del Santo e cingendola di un’edicola a pianta quadrata, decorata da mosaici. Si aggiunsero in seguito la Basilica di San Gaulonio e la chiesetta dei Santi Martiri, interamente affrescata e costruita con i materiali di risulta della preesistente necropoli romana. Quindi, dal VI sec. d.C. in poi, furono aggiunte al complesso le basiliche dei Santi Stefano e Lorenzo, dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, di San Tommaso e la basilica medievale della Santa Vergine. Attualmente è parte del complesso archeologico delle basiliche anche l’Antiquarium dove si conservano epigrafi romane, un sarcofago romano riutilizzato nel V-VI sec. d.C., marmi riutilizzati, numerosi reperti ceramici, tra cui vasi e lucerne.

APPUNTAMENTO ore 11:00 presso l’ingresso del Complesso basilicale in via Madonelle, Cimitile

DURATA 90 minuti circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: euro 10,00 incluso di radioguide

ESCLUSO biglietto di ingresso di 4,00 euro

Come arrivare:- Per chi viaggia in treno, la stazione è quella di Cimitile (Ferrovia Circumvesuviana, linea Napoli-Baiano) e dista circa 10 minuti dal luogo dell’appuntamento. Partenza da Napoli piazza Garibaldi ore 9:40

Chi arriva a Cimitile in automobile, può servirsi del raccordo autostradale Napoli-Salerno; dopo 700 m, superare il cartello Pomigliano d’Arco e proseguire lungo l’autostrada E842-A16 per 16,6 km; superare il cartello Nola-Caserta, girare a destra e proseguire per l’autostrada A30 per 1,5 km; superare il cartello Nola, girare a destra e proseguire per la SS 7 bis Variante per 524 m; proseguire lungo la via Nazionale delle Puglie per 504 m, quindi per la SS 7 bis per 2 km e girare a sinistra; seguire via Tanzillo per 109 m, girare a destra per via Colombo per 58 m, svoltare infine a sinistra proseguendo per via Cisterna per 65 m.

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il green pass o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) associati ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 14 NOVEMBRE – ORE 16:30

I GLADIATORI AL MANN

La Cooperativa SIRE vi invita alla scoperta della mostra “I Gladiatori”. L’esposizione, allestita nel Salone della Meridiana, raccoglie circa centosessanta opere che permettono di entrare nel mondo dei gladiatori, per scoprirne nascita ed evoluzione, quali erano le loro armi, la loro popolarità e la loro alimentazione, come si svolgeva la loro vita e quanto questi personaggi hanno influenzato la decorazione degli oggetti di vita quotidiana nei tempi antichi o hanno ispirato il mondo letterario, artistico e cinematografico in quello contemporaneo. Fulcro della mostra sono sicuramente le armi, quasi cinquanta esemplari appartenenti al MANN, ma degni di nota sono anche i reperti che permettono approfondimenti sulle venationes (i combattimenti con e tra animali), sulle differenze dei più celebri anfiteatri della Campania, sugli scheletri provenienti da York e sulle scene di lotta tra gladiatori del Mosaico pavimentale di Augusta Raurica, vicino Basilea.

APPUNTAMENTO ore 16:30 all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale.

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

ESCLUSO biglietto di ingresso : euro 15,00

Famiglia: € 26.00 (due adulti)

Per altre scontistiche e gratuità sul biglietto di ingresso consultare il sito ufficiale del Museo: https://www.museoarcheologiconapoli.it/…/orari-e-tariffe/

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Dal 6 agosto 2021 all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” è obbligatorio esibire il green pass o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) associati ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it