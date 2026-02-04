Torre del Greco – Un docufilm nel quale viene approfondita la figura della nobile matrona romana Rectina, citata nelle lettere di Plinio il Giovane, e il ruolo da lei assunto durante la più grande e devastate eruzione del Vesuvio. È “79 d.C.: la storia dimenticata di Rectina”, un’accurata ricostruzione degli eventi legati alla tragedia nella quale trovò la morte anche lo storico e naturalista romano Plinio il Vecchio.

Il lavoro, curato da Ciro Gaglione, Flavio Russo e Salvatore Perillo, dopo i positivi riscontri ricevuto dopo le prime proiezioni, sarà ora presentato al Circolo Nautico di Torre del Greco (via Spiaggia del Fronte) venerdì 6 febbraio alle ore 17, in un momento aperto al pubblico promosso dal presidente Gianluigi Ascione e dalla consigliera Anna Martorano. Nel documentario è contenuta anche una menzione particolare al sito archeologico delle cosiddette “Thermae Gymnasium” di Torre del Greco. “Da tale sito – spiegano gli autori – presumibilmente sarebbe stata inviata la richiesta di soccorso al prefetto romano, dando l’avvio così a quella che sarebbe passata alle cronache della storia come la prima operazione di protezione civile al mondo”.







Il progetto, sostenuto dall’amministrazione comunale, dà seguito all’iniziativa “La rotta di Plinio” promossa da Media City già nel 2024 con l’altro documentario “79 d.C.: l’ultimo comando di Plinio”.

Per informazioni e prenotazioni relative alla serata di venerdì, basta contattare la segreteria del Circolo Nautico.