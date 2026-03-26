Ercolano – Il Parco Archeologico di Ercolano è lieto di annunciare l’apertura del sito in occasione delle festività pasquali, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra storia, cultura e suggestioni senza tempo, in uno dei luoghi più straordinari al mondo, patrimonio UNESCO.

Domenica 5 aprile, in concomitanza con la prima domenica del mese, l’ingresso al Parco sarà gratuito, come previsto dall’iniziativa del MiC Domenica al Museo. Lunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, il sito sarà regolarmente aperto secondo le consuete modalità di accesso.







Durante entrambe le giornate sarà inoltre possibile visitare, presso Villa Campolieto, la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano” dedicata agli usi alimentari degli antichi ercolanesi, che accompagna i visitatori alla scoperta delle abitudini quotidiane, dei rituali conviviali e delle testimonianze materiali legate alla cultura del cibo nel mondo romano. La mostra è a pagamento ed è regolarmente aperta nei giorni di Pasqua e Pasquetta, per ulteriori dettagli e per acquistare online https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/dalluovo-alle-mele.-la-civilta-del-cibo-e-i-piaceri-della-tavola-ad-ercolano/

Nella giornata di lunedì 6 aprile i visitatori potranno inoltre vivere un’esperienza immersiva grazie a “VENI, VIDI, HERCVLANEVM – Virtual Reality Experience”, un progetto sperimentale che, ancora prima dell’accesso al sito archeologico, consente di intraprendere un viaggio nel tempo attraverso l’utilizzo di visori di realtà virtuale.

La partecipazione all’attività è gratuita, previo acquisto del biglietto ordinario di ingresso al sito, con riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente.

È richiesta la prenotazione obbligatoria:

online: ercolano.coopculture.it

call center: +39 081 0106490 (dal lunedì al sabato, ore 9:00–17:00)

Un invito a trascorrere le festività pasquali all’insegna della scoperta, tra le meraviglie di Ercolano, dove il passato continua a vivere e a raccontarsi con linguaggi sempre nuovi.