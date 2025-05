A Napoli, in Piazza Mercato, arriva OH!, installazione pubblica urbana concepita per la città dall’artista Marcello Jori, la cui pratica spazia dal disegno e la pittura alla scultura, dedicando una particolare attenzione alla parola.

È questo il secondo appuntamento di Napoli Contemporanea 2025, il programma di mostre e installazioni promosso dal Comune di Napoli, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e curato da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l’arte contemporanea e l’attività museale.

Descrizione dell’opera:

L’opera, che sarà visibile dal 23 maggio al 29 settembre 2025, è un omaggio alla figura di Pinocchio che trae origine dalla versione fedelmente riscritta e illustrata dall’artista del capolavoro di Carlo Collodi pubblicata nel 2018 dalla Galleria Mazzoli e da Rizzoli nel 2019.







A Napoli, la figura di Pinocchio lascerà le pagine del libro per acquistare solidità plastica: il momento prodigioso in cui il blocco di legno modellato da Geppetto si fa uomo sarà fermato da Jori nella sua statua napoletana, un’opera realizzata in bronzo che, suggerendo un altro transito, mima la porosità del legno.

Il programma Napoli Contemporanea, che prevede progetti pensati appositamente per gli spazi pubblici da protagonisti dell’arte del nostro tempo, arriva così, per la prima volta, in Piazza Mercato, con l’obiettivo di creare una relazione diretta tra l’intervento artistico e la città, contribuendo ad innescare processi di riqualificazione urbana e a ripensare l’identità del luogo attraverso le “armi improprie” dell’arte.