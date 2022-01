Nei giorni scorsi, durante le attività di controllo del territorio finalizzate alla repressione della sosta selvaggia e alla rimozione dei vicoli abbandonati, il personale della Polizia Locale di Napoli e del Nucleo Veicoli abbandonati è intervenuto in Via Parco Grifeo prelevando 9 veicoli con rimozione forzata ai sensi del Codice della Strada e rimuovendo 10 veicoli in presunto stato di abbandono.