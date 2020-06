Tragedia a ieri sera a Torre del Greco in Via Giovanni XIII, zona Via del Monte. In un drammatico incidente perde la vita una giovane ragazza di 23 anni.

Un motociclista, dopo aver perso il controllo del suo scooter, ha terminato la sua corsa in una caduta rovinosa sull’asfalto. A bordo della mezzo a due ruote c’era anche la ragazza la quale ha perso la vita nella caduta.

Sul posto sono giunte tre ambulanze per soccorrere i due giovani. La la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il conducente è stato trasportato dall’ambulanza presso l’ospedale Maresca dove gli sono state diagnosticate varie escoriazioni. Sulle dinamiche dell’episodio stanno indagando il Carabinieri della locale stazione di Torre del Greco.

L’episodio è avvenuto in via Giovanni XXIII intorno alle 23:30. Il conducente ha perso il controllo del T-max durante una pericolosa curva urtando contro un palo della luce.