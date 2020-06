Ore di apprensione per la famiglia di Valentina, 36enne di Torre del Greco. La giovane è scomparsa da venerdì mattina, facendo perdere le proprie tracce.

I familiari della ragazza hanno avviato le ricerche ed hanno diffuso anche un appello sui social:

“Aiutateci a trovare questa ragazza si chiama Valentina ha 36 anni di Torre del Greco non sta tanto bene… è vestita con un giubettino blu, pantalone blu scarpe blu e fuxia ha una sciarpetta marrone, ha con se uno zainetto… è andata via da venerdì mattina da casa sua alla litoranea di Torre del Greco. non ha fatto più ritorno a casa…la famiglia è molto in ansia”.

Sono stati pubblicati anche i contatti di riferimento per avvertire in caso di eventuali avvistamenti: “Chi magari l’avesse vista o notata vi preghiamo informateci su questo cell 3927349848…potete anche mandare un messaggio facebook…CONDIVIDETE PER FAVORE! Grazie di cuore”.