Torre del Greco – Paura e panico a causa di una fuga gas. E’ accaduto in Piazza Santa Croce, verso le ore 11 di questa mattina. Una fuga di gas di un impianto di riscaldamento in un’abitazione privata in un palazzo, vicino la Basica, sarebbe stata la causa dell’incendio che ha innescato la reazione di panico.

Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco del comando di Torre del Greco, che hanno messo in sicurezza la zona. Mentre, polizia, carabinieri e polizia municipale, sono stati impegnati a riportare la situazione alla normalità.