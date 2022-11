Si è svolta, a Torre del Greco, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale, la cerimonia di consegna dell’encomio a Catello Passaro, protagonista di un’azione di salvataggio in strada, in favore di un settantenne che ha rischiato la vita, lo scorso 31 Luglio, in Via Vittorio Veneto.

Catello –​ Sovrintendente Capo della Polizia di Stato,​ in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ( U.P.G.S.P.) della Questura di Benevento, il giorno 31 LUGLIO u.s. transitava – libero da servizio – a bordo del proprio scooter, quando – allarmato dalle grida di alcuni passanti – notava riverso in strada, il settantenne cittadino torrese colto da un improvviso malore. Intervenuto con determinazione e prontezza – in attesa dell’arrivo dell’ambulanza di pronto soccorso – ha dapprima posto l’uomo in posizione antishock, successivamente poi ad​ aggravio dello stato di salute, si è immediatamente adoperato per praticargli un massaggio cardiaco, grazie al quale l’anziano uomo riusciva a recuperare l’attività respiratoria.

A consegnare il riconoscimento, il sindaco Giovanni Palomba alla presenza dell’Assessore Giuseppe Speranza Primo Dirigente del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, dott. ​ Antonio Cristiano, ​ con queste parole:

“Una lezione di altruismo e di solidarietà umana, grazie alla quale è stato evitato il peggio ed è stata salvata la vita ad un nostro concittadino. Il servizio reso dal Sovrintendente Capo Passaro, deve diventare, per l’intera nostra comunità, esempio e modello di ​ autentica espressione di quello spirito di civiltà necessario per lo sviluppo sociale di qualunque comunità umana”.