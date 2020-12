Torre del Greco – “L’impegno a inserire nella legge di Bilancio, che domani comincia la sua corsa alla Camera, una norma per garantire rimborsi e risarcimenti ai risparmiatori della nostra città che hanno creduto e investito nella Deiulemar e che sono stati invece traditi. Devono essere risarciti allo stesso modo in cui sono stati risarciti quelli truffati dalla banche”. Lo afferma in un video su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo.

Buone notizia anche per la zona industriale degli ex Mulini Marzoli di Torre del Greco, perché continua il lavoro con l’amministrazione comunale e quella di Napoli Città Metropolitana per la trasformazione dell’area in cittadella della cultura. “Questa nostra meraviglia – sostiene Gallo – non deve essere svenduta ai privati, ma deve avere un utilizzo pubblico ed essere trasformata nella cittadella della cultura”. In particolare, l’impegno è di trasferire in quella sede alcuni istituti scolastici e promuovere in loco altre attività culturali e di valorizzazione delle tradizioni locali.

