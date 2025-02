I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di torre del greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne incensurato del posto.

Durante una perquisizione domiciliare, il 29enne ha provato a disfarsi di alcune bustine di droga, lanciandole nel wc.







I militari hanno controllato il pozzetto di ispezione del sistema fognario e recuperato lo stupefacente. Sequestrati 11 grammi di hashish e tre dosi di cocaina.

In casa anche molto denaro contante ritenuto provento di spaccio, circa 3800 euro, e un bilancino di precisione.

L’uomo è finito in manette e poi ai domiciliari, in attesa di giudizio.