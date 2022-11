Durante un controllo eseguito dai Carabinieri della stazione corallina è emerso che a Torre del Greco, proprio nei locali dell’ex Prefettura in via Generale Dalla Chiesa, alcuni lavoratori presenti al cantiere non erano regolari.

Già, perchè ‘a nero’ sono risultati gli impiegati ai lavori in corso alla struttura, situata proprio a ridosso della caserma dei militari dell’Arma, ed eseguiti grazie ad un’intesa siglata tra Comune di Torre del Greco e Città Metropolitana. In particolare, i lavori sono finalizzati all’adeguamento dei locali in vista del trasferimento dell’istituto Nautico, la cui attuale sede deve tornare all’Asl Napoli 3 Sud.

E così, i militari insieme al gruppo tutela del lavoro di Napoli si sono si trovati di fronte alle irregolarità che hanno determinato un totale di nove sanzioni, per complessivi 27.000 euro.

Nello specifico, durante il blitz sono stati pizzicati due lavoratori irregolari su un totale di sei. Naturalmente, le attività sono state momentaneamente sospese in attesa della regolarizzazione dei dipendenti, necessaria per procedere.

Problemi anche per l’amministratore unico della ditta che ha ricevuto l’appalto: denunciato anche per non aver avviato i lavoratori alle prescritte visite mediche e alla necessaria formazione.