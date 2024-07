Torre del Greco – Avrebbero trasformato una civile abitazione in una centrale dello spaccio di droga. Per questo motivo i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Didane Abdeljalil, 42 anni di origini marocchine, e Cristian Carrà, 20 anni compiuti lo scorso 15 luglio.

I due si trovavano nell’abitazione del 42enne, dove sono stati rinvenuti in un marsupio e sequestrati 35 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a mille euro in contante ritenuti provento di attività illecita.







Nell’appartamento del più giovane, cui è stata estesa la perquisizione, i militari dell’Arma hanno inoltre recuperato altri 9 grammi di cocaina e 1.400 euro, secondo gli inquirenti probabile provento legato allo spaccio. L’arresto è stato convalidato: per il 20enne pena sospesa, per il 42enne applicato invece l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.