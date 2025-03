In queste ore si sta ingenerando confusione circa la recente delibera approvata dalla giunta e relativa al nuovo bando per l’individuazione della ditta che si occuperà della gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia.







In particolare, sta suscitando preoccupazione la voce secondo la quale l’area di parcheggio a ridosso della stazione delle Ferrovie dello Stato diventerà a pagamento.

Sentito il consigliere delegato Antonio D’ambrosio , intendiamo smentire tale eventualità: la zona in questione, infatti, resterà libera dalle strisce blu, che invece saranno attive a piazzale Ferrovie, lì dove cioè sono già presenti.

Per altre aree come viale Colombo, viale Diaz, via Fontana e via Garibaldi invece siamo venuti incontro a specifiche richieste pervenuteci dai residenti e dai commercianti delle zone interessate.

Infine sarà corretta con un’apposita delibera di declaratoria l’evidente e involontario errore che eliminava lo “spacco” in orario di pranzo: confermiamo che la sosta sulle strisce blu sarà gratuita dalle 13 alle 15 tutti i giorni.

Cosi il Sindaco Mennella