Nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario, questa volta all’ospedale Maresca di Torre del Greco. L’altra sera, intorno alle 22:00, un uomo di 39 anni – già noto alle forze dell’ordine – è giunto al Pronto Soccorso del nosocomio corallino per ricevere cure mediche. Secondo le prime ricostruzioni, il 39enne sarebbe stato precedentemente preso a botte da un gruppo di passanti per aver aggredito la moglie.







L’uomo è stato trasferito nel reparto di radiologia per essere sottoposto a un’ecografia all’addome. Improvvisamente e senza alcun motivo, il paziente si è scagliato contro il personale: ha colpito con un calcio un operatore socio-sanitario (Oss) di 53 anni, scaraventandolo a terra. Quando i colleghi sono intervenuti per difenderlo, l’aggressore ha continuato a colpire alla cieca, procurando un trauma cranico a un secondo operatore.

La folle corsa dell’uomo è terminata con l’arrivo della Polizia di Stato, che lo ha bloccato e condotto in commissariato.