Con il Capodanno ormai lontano e senza alcuna giustificazione plausibile, un 53enne di Ercolano è stato sorpreso dai Carabinieri della tenenza locale con 7 ordigni artigianali custoditi nella propria abitazione senza alcuna misura di sicurezza.

Gli accertamenti sulla destinazione di questo materiale – bombe dal peso di circa 50 grammi ciascuna, potenzialmente in grado di sventrare una stanza e causare gravi ferite – sono tuttora in corso. Nel frattempo, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione illegale di esplosivi.





