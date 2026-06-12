I Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno fermato due diciannovenni in largo Arso, sorpresi in flagrante durante uno scambio di sostanze stupefacenti. I militari, che stavano osservando la scena, sono intervenuti immediatamente dopo aver assistito alla cessione in diretta di una stecchetta di hashish.

La successiva perquisizione a casa dello spacciatore, un giovane incensurato, ha portato alla luce un vero e proprio deposito. I Carabinieri hanno infatti sequestrato altre 7 dosi di hashish, 28 grammi di marijuana e circa 4.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il diciannovenne è stato posto agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di spaccio e detenzione di stupefacenti.





