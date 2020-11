Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Frattaminore (Napoli) per maltrattamenti in famiglia, stalking e ricatti a sfondo sessuale nei confronti della ex moglie, dalla quale si sta separando.

La donna, dopo aver subito minacce e violenze fisiche e verbali, era stata pedinata e molestata telefonicamente.

Alcuni giorni fa il 43 enne l’aveva picchiata, procurandole lesioni con una prognosi di 15 giorni.

L’ uomo aveva anche diffuso su Internet immagini della donna durante momenti di intimità.Quest’ ultimo episodio l’ ha spinta a presentare denuncia ai Carabinieri.

L’ uomo, rientrato a casa e non avendola trovato ha inveito contro la sorella della moglie, che accudiva la figlia di 7 anni, ed è stato arrestato poco dopo dai militari.

Da Gennaio sono 971 le denunce raccolte dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia: 306 le persone arrestate, 653 i denunciati e 159 i divieti di avvicinamento notificati. 700 le denunce raccolte per stalking , con 144 arresti, 390 denunce e 166 divieti di avvicinamento notificati.