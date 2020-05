San Giorgio a Cremano – Ieri 14 multe a cittadini senza mascherine. Ecco il testo del comunicato del sindaco Giorgio Zinno, pubblicato ieri sera:

Cari concittadini da oggi si può circolare in regione senza autocertificazione e finalmente molte attività commerciali oggi hanno potuto riaprire.

C’è bisogno di grande responsabilità per eliminare il contagio.

Si devono indossare le mascherine, rispettare il distanziamento fisico e osservare tutte le regole per frequentare gli esercizi commerciali e i luoghi pubblici.

Oggi la Polizia di Stato ha elevato 10 multe a concittadini senza mascherine di cui 4 minori. La Polizia Municipale ha elevato 4 multe sempre per le violazioni legate alle mascherine.

Non dovendo più effettuare i controlli legati alle autocertificazioni e alla verifica della provenienza delle persone, da oggi concentreremo le forze per far rispettare le misure di sicurezza.

Invito le famiglie a ricordare ai propri figli minori le regole onde evitare che i genitori vengano chiamati per vedersi elevata la multa legata alle infrazioni dei figli.

Da stasera la polizia Municipale tornerà a rispettare l’orario fino alle 24 per poter controllare alcune zone della città che i cittadini hanno segnalato come zone di aggregazione pericolosa.

Oggi tantissimi esercizi commerciali hanno inviato le certificazioni di avvenuta sanificazione, ma non è obbligatorio inviare le certificazioni al comune, ma effettuare la sanificazione si. Questo è il segnale della serietà e della voglia di ricominciare in totale sicurezza da parte dei commercianti del nostro territorio.

Come sapete ieri sono state ospedalizzate due concittadine risultate positive e che erano conviventi del caso positivo della settimana scorsa.

Nella giornata di ieri e oggi sono stati effettuati 17 tamponi negativi. Continuiamo a monitorare il territorio, ma la responsabilità di ognuno di noi è fondamentale. Insieme ce la faremo