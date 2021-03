I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 22enne G. I. E’ stato controllato in Via Immacolata e trovato in possesso di 2 involucri contenenti 6,8 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Nella sua abitazione, invece, sono stati trovati altri 10 grammi della stessa sostanza e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

E’ stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.