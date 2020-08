Portici – Schiuma in mare alla spiaggia delle Mortelle, Cuomo: “Proveniente da fiume Sarno”

Ecco la comunicazione del sindaco di Portici, Enzo Cuomo:

Mi è giunta una segnalazione da parte di alcuni bagnanti della presenza di una lunga scia di schiuma nelle acque della spiaggia delle Mortelle. Immediatamente mi sono attivato con la Capitaneria di Porto per verificarne l’origine e la provenienza. In pochi minuti il Comandante del Porto Raffaele Falco mi ha confermato quanto sospettavamo: si tratta purtroppo di una scia schiumosa proveniente dalla foce del fiume Sarno, provocata da tensioattivi sversati negli scarichi e attraverso le correnti trascinata in mare fino sulla nostra costa.

La Guardia Costiera aveva già disposto un accertamento nei giorni scorsi, quando ancora non era visibile nelle acque porticesi.

Registriamo ancora una volta che il disinquinamento del fiume Sarno resta una intenzione ricordando che la competenza è del Ministero dell’Ambiente e degli Enti Locali attraversati dal corso del fiume.