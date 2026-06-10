L’altra sera a Portici, un uomo di 50 anni con precedenti di polizia è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo un pericoloso inseguimento per le vie del centro.







Tutto è iniziato all’incrocio tra via Amoretti e via Farina. I poliziotti del Commissariato Portici-Ercolano, impegnati in un normale servizio di pattugliamento, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che procedeva contromano.

Alla vista della volante, il conducente ha ignorato l’alt intimatogli dagli agenti, ha accelerato bruscamente ed è fuggito nel tentativo di seminare la pattuglia. Ne è nato un lungo e rischioso inseguimento, durante il quale il 50enne ha effettuato diverse manovre spericolate, mettendo a repentaglio la sicurezza stradale e riuscendo, solo momentaneamente, a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti non hanno mollato la presa: poco dopo sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo definitivamente in una via poco distante.

L’uomo è stato arrestato per ricettazione perchè lo scooter su cui viaggiava è risultato rubato, per resistenza a Pubblico Ufficiale e per guida senza patente.