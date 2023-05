Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione di una donna in via delle Mortelle a Portici dove hanno rinvenuto 9 panetti di hashish del peso di circa 950 grammi, 6 buste contenenti circa 440 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, una pistola semiautomatica Beretta cal.9×21, con matricola punzonata, due caricatori, di cui uno con 12 cartucce e l’altro con 11 cartucce, altre 10 cartucce dello stesso calibro e 205 euro.

G.N., 36enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciata per ricettazione, detenzione abusiva di arma da sparo e relativo munizionamento.