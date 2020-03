Portici – Aggiornamento del bollettino del 27 marzo ore 18 da parte del sindaco Enzo Cuomo:

PORTICI AGGIORNAMENTO COVID 19 A VENERDI’ 27 MARZO.

Durante la giornata siamo stati informati di altri esiti di tampone risultati NEGATIVI al COVID19.

Abbiamo riscontrato pertanto sinora 38 TAMPONI NEGATIVI esitati a Cittadini porticesi e siamo in attesa degli esiti di 2 TAMPONI effettuati nei giorni scorsi a nostri Concittadini.

Siamo a 7 casi positivi al tampone compresa la Donna deceduta Domenica in Ospedale, per un totale complessivo pari a 47 tamponi sinora effettuati.

Un minuzioso e costante lavoro ci consente un continuo aggiornamento del numero complessivo di Cittadini che precauzionalmente sono stati posti in isolamento fiduciario permanente che ad oggi è di 490 persone, molte di queste persone hanno, ovviamente, terminato, e stanno terminando il periodo di isolamento senza alcun problema.

Si stanno effettuando controlli sugli speculatori che aumentano i prezzi, purtroppo non è possibile fare controlli sugli speculatori politici perche’ dopo le elezioni hanno perso completamente il controllo….ed hanno il virus della demagogia.

Aspettiamo con una moderata fiducia che il GOVERNO CONTE decida di dare soldi ai COMUNI per consentire la sospensione delle tasse locali, in quanto se il COMUNE non ha entrate non sara’ in grado di erogare servizi ai Cittadini.

Molto prezioso e decisivo è il quotidiano lavoro dei MEDICI E DEI PEDIATRI DI BASE, che monitorano costantemente il quadro clinico dei propri assistiti e con i cui Rappresentanti abbiamo stabilito relazioni proficue e collaborazione civica.

NOI VESUVIANI SIAMO LAVICI, INDISTRUTTIBILI E BATTEREMO QUESTO MALEDETTO VIRUS RESISTENDO IN CASA E RISPETTANDO LE REGOLE CHE TUTTI CONOSCIAMO.

Sono molto orgoglioso di Voi Cittadini e dei BAMBINI che con bellissime lettere illustrate con disegni, che ricevo quotidianamente, mi danno una scarica di energia positiva che rinvigorisce il mio impegno per la Citta’ che amo profondamente e per tutti i Cittadini.