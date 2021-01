Pompei – A causa dei lavori di rifacimento della rete fognaria in via Molinelle, a partire da oggi e per 30 giorni la strada sarà chiusa al traffico veicolare eccezion fatta per i residenti.

La limitazione del traffico sarà attiva su via Molinelle nel tratto incluso tra l’incrocio con via Ripuaria e il civico n. 30.

Ulteriori informazioni nell’ordinanza a firma del comandante della Polizia Municipale. Qui il testo integrale https://bit.ly/39rPGvM