Pompei – Dalle ore 18:00 del 22.09.2020 alle ore 24:00 del 29.09.2020, il cavalcavia autostradale Andolfi sarà chiuso alla circolazione stradale, in quanto oggetto di opere di manutenzione straordinaria a cura della Società Autostrade Meridionali.

Le provenienze da via Villa dei Misteri e dall’area di Boscoreale dirette a via Plinio, potranno farlo mediante la traversa Andolfi, da cui raggiungeranno via Settetermini, nel comune di Torre Annunziata ( rotatoria Leroy Merlin ), per poi procedere verso via Plinio e a seguire Croce Paselli.

Per i residenti che dovranno raggiungere la zona Andolfi è suggerito il percorso attraverso via Villa dei Misteri e via Diomede nel senso consentito.