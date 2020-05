Pompei – Castellammare di Stabia – Giovedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Pompei, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Traversa Gesuiti un uomo che, dopo aver consegnato dalla finestra della sua abitazione un involucro ad una persona a bordo di uno scooter in cambio di denaro, è uscito dall’edificio insieme ad un giovane, ognuno con una busta tra le mani.

I poliziotti li hanno bloccati e hanno trovato lo spacciatore in possesso della somma di 15 euro ed hanno sequestrato le due buste contenenti 100 grammi circa di marijuana, un bilancino, diverse bustine per il confezionamento della droga e 54 cartucce di vario calibro.