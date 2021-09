A bordo di una barca dell’ufficio Risorsa Mare abusivamente per un “selfie”, il Movimento 5 Stelle chiederà la documentazione ufficiale

Fa ancora scalpore l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Cuomo, che questa volta ha concesso a due cittadini – presumibilmente in maniera abusiva – di usufruire di una imbarcazione dell’ufficio Risorsa Mare per scattare un “selfie” a bordo. Gli episodi, come denuncia il Movimento 5 Stelle, ribadendo che la legge sembrerebbe non essere uguale per tutti, si sono verificati lo scorso giorno al porto del Granatello. Tra l’altro, a rendere il tutto ancora più grave è che, ad aver beneficiato dell’imbarcazione, sarebbero proprio due cittadini vicinissimi all’amministrazione comunale.

“Diversi cittadini ci hanno contattato comunicandoci di voler fare un giro sull’imbarcazione dell’ufficio Risorsa Mare dopo aver visto una storia su Facebook, in cui, chi ha commesso l’abuso se la ride – spiega il Movimento 5 Stelle -. Ringraziamo i cittadini per la segnalazione ma l’imbarcazione, frutto del lavoro dell’assessorato guidato all’epoca dai Verdi, serve per pulire il nostro mare e non per le gite in barca. Chiederemo la documentazione ufficiale per capire a che titolo questo cittadino ha beneficiato dell’imbarcazione. Intanto, stiamo aspettando ancora che siano installati i pontili mobili e che sia valorizzato il porto così da creare sviluppo, indotto e posti di lavoro. Ma è chiaro che tratta di un’altra estate sprecata”.