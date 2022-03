Durante i controlli nell’ambito delle operazioni “Alto Impatto” sul territorio cittadino, finalizzate al contrasto dell’illegalità, il personale della Polizia Municipale di Napoli, unitamente al personale della Polizia di Stato è intervenuto nel quartiere Secondigliano, rimuovendo 12 veicoli in stato di abbandono e alla verbalizzazione di n. 2 veicoli privi di assicurazione con successivo sequestro e affido al legittimo proprietario.

Gli Agenti sequestravano un’ officina priva di qualsiasi titolo autorizzativo e provvedevano al sequestro ex art. 321 cpp , denunciando l’esercente ai sensi del D. Lvo 152/2006 art. 256 – gestione illecita dei rifiuti.

Al titolare dell’officina inoltre gli sono stati elevati ulteriori pp.vv ex legge 122/92 art. 10 per mancata iscrizione all’albo artigiani con conseguente mancanza di titolo per l’apertura, Infine contestata la mancanza dell’autorizzazione sanitaria e la violazione della O.S. 582/2021 per errati conferimenti di rifiuti.

All’interno del locale gli Agenti hanno anche provveduto a verbalizzare una soggetto che era sprovvisto del regolare e prescritto Green Pass.

Al termine delle operazioni è stato fatto intervenire sul posto del personale della società Sicurezza e Ambiente che ha provveduto alla rimozione delle sostanze oleose presenti sulla sede stradale adiacente l’officina e al ripristino dello stato dei luoghi per favorire il calpestio dei pedoni in sicurezza.

In Via Monte di Dio zona Chiaia i caschi bianchi provvedevano ad elevare n. 18 verbali per sosta irregolare, ad effettuavano n. 1 sequestro amministrativo art. 213 c.8 –in quanto il conducente circolava con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo- ed infine alla rimozione di un veicolo con Carro Gru.