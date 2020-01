Torre del Greco – Nina Moric ha denunciato Favoloso di esser stato violento con lei e con il figlio. Nel programma Mediaset “Non è la d’Urso”, ha dichiarato: “Ho depositato la denuncia con tutte le prove”. Il figlio della Moric e di Fabrizio Corona sarebbe finito in ospedale per colpa di Favoloso. “Se Luigi non vuole tornare, io gli dico che deve affrontare la giustizia. Deve rispondere a tutti questi documenti molto gravi, a questo reato”. Secondo la Moric, Favoloso sarebbe scappato volontariamente con l’aiuto della mamma, Loredana Fiorentino, presente in quel momento negli studi Mediaset. Loredana Fiorentino ha smentito le accuse della Moric e di chi insinua di un piano architettato insieme al figlio per ricercare notorietà.

Favoloso ha fatto sapere, tramite una lettera indirizzata a Barbara D’Urso, che lui è sparito perché lei lo ha tradito.

Luigi Favoloso, impegnato nei mesi scorsi in una relazione con Nina Moric, è andato via dalla sua casa di Torre del Greco il 29 dicembre 2019. Da allora, nessuno l’ha più visto (Nina compresa). Il silenzio l’ha rotto lui stesso qualche giorno fa, chiamando al telefono Barbara D’Urso – che si sta occupando del caso – e dichiarando di essere nascosto all’estero per “gravi motivi”. Nel corso del suo intervento, Favoloso si è preoccupato di smentire la versione di Nina Moric, la quale lo ha dipinto come un violento.

Ma a rinfacciare a Favoloso le accuse di tradimento c’è stata una certa signorina Serena: “L’ho conosciuto a ottobre-novembre 2018 tramite Facebook”, ha raccontato la ragazza a Barbara D’Urso. In seguito, insieme a una sua amica, avrebbe preso un appartamento a Milano, luogo del primo incontro con Luigi. “Non ero al corrente che stava ancora con Nina Moric. Dopo di che siamo andati a casa. Io mi aspettavo un messaggio. Non si faceva sentire da 5-7 giorni. Io, da donna, mi sono sentita una schifezza, una donna usata”. Serena affronta la discussione senza mezzi termini, raccontando di avere anche avvertito Nina: “Ho scritto un messaggio a Nina dicendole: ‘Stai ancora assieme a Luigi?! Se è così sei cornuta’”. Non solo: “Io le ho mandato gli screen e le foto che Luigi mi mandava. Abbiamo fatto una telefonata a 3. Lei sentiva la conversazione con Luigi. Prima ha smentito tutto, poi ha confermato. Lì si è fregato”. “L’ho risentito”, ha spiegato Serena, “mi ha chiesto di dire: ‘Non è vero, ritratta la verità che hai detto a Nina. Ti do dei soldi’. Mi è dispiaciuto tanto per Nina. Per me Luigi conta zero, conoscendo il personaggio”.