Napoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Forcella hanno fermato una persona ed hanno accertato che si era allontanata dal proprio domicilio in vico Zuroli dove è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per minaccia e atti persecutori.

M. R., 25enne napoletano, al momento del controllo ha aggredito i poliziotti che, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e arrestato per evasione, oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale.