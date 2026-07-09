Un uomo di 48 anni è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa per una violenta lite in famiglia. Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti dei Commissariati San Carlo-Arena e Poggioreale, che hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito, il 48enne aveva aggredito e minacciato il padre dopo l’ennesimo rifiuto di quest’ultimo di consegnargli del denaro. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha dato in escandescenze, scagliandosi contro gli operatori con calci e pugni prima di essere definitivamente bloccato e ammanettato.





