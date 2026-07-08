Torre del Greco – Nei giorni scorsi, presso la sede operativa del Flag Litorale Miglio d’oro, si e tenuto il tavolo tecnico convocato dallo stesso Flag per l’elaborazione di un protocollo operativo circa l’utilizzo, il lavaggio e la sanificazione delle cassette in polipropilene destinate alla filiera ittica.

L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato da tempo sul territorio, grazie alle opportunità messe in campo dalla Regione Campania che hanno permesso ai Comuni di Portici e Torre del Greco di presentare interventi strategici per la filiera ittica locale, connessi all’acquisto di attrezzature, cassette in polipropilene e sistemi di sanificazione, con il supporto del Flag Litorale Miglio d’oro quale advisor tecnico a supporto delle amministrazioni. Il Flag è soggetto affidatario degli hub territoriali di Portici e Torre del Greco, nei quali saranno gestite le attività di distribuzione, raccolta, lavaggio e sanificazione delle cassette in polipropilene. Come spiegato nel corso del tavolo operativo, tali hub “non rappresentano semplici spazi operativi, ma veri e propri presidi territoriali di economia circolare: luoghi nei quali mettere a sistema buone pratiche ambientali, ridurre la produzione di rifiuti, contrastare il marine litter, promuovere educazione ambientale e sperimentare modelli innovativi a servizio della filiera ittica e delle comunità costiere”.

L’incontro è risultato essere, quindi, un fondamentale passaggio operativo di un lavoro iniziato da tempo, che oggi assume ancora maggiore rilevanza alla luce dell’indirizzo assunto dalla Regione Campania sul tema dello stop al polistirolo nella pesca e della transizione verso soluzioni più sostenibili, sicure e tracciabili.







All’incontro hanno preso parte rappresentanti di istituzioni, mondo accademico, autorità marittime, dell’Asl Napoli 3 Sud, delle amministrazioni comunali coinvolte e degli operatori tecnici del settore. Il proposito era riunire attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti istituzionali, tecnici, sanitari e operativi chiamati a contribuire alla corretta definizione delle fasi di utilizzo, scambio e sanificazione delle cassette in polipropilene, allo scopo di predisporre un vademecum operativo condiviso, utile agli stakeholder della filiera ittica, capace di regolamentare in modo chiaro e sicuro distribuzione, raccolta, lavaggio, sanificazione, stoccaggio e riutilizzo delle cassette, garantendo sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e piena tracciabilità del processo. Nel corso dell’incontro è emersa la necessita di accompagnare la transizione verso le cassette in polipropilene con regole chiare e condivise, capaci di guidare tutti gli attori della filiera. In tal senso, l’Asl Napoli 3 Sud, con il supporto tecnico dei soggetti presenti al tavolo e dei produttori interessati al sistema delle cassette, si è resa disponibile a contribuire alla predisposizione di un vademecum operativo da condividere con enti e autorità competenti, affinché il passaggio dal polistirolo al polipropilene avvenga nel pieno rispetto degli aspetti igienico-sanitari, veterinari e di sicurezza alimentare.