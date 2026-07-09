Un uomo di 42 anni, irregolare in Italia, è stato arrestato ieri sera a Napoli con l’accusa di violenza sessuale.







Il blocco è scattato durante i servizi di ordine pubblico in piazza Municipio, dove gli agenti del Commissariato Decumani e del IV Reparto Mobile hanno notato una giovane donna in forte stato di shock. La vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stata palpeggiata poco prima dall’uomo con una mossa fulminea, indicando l’aggressore mentre tentava di dileguarsi. Inseguito e bloccato in via Santa Brigida, il 42enne è stato trovato in possesso di un coltello a doppia lama di circa 10 centimetri. Oltre all’arresto per violenza sessuale, l’uomo è stato denunciato per porto di armi atte ad offendere e per ingresso illegale sul territorio nazionale.