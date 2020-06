Napoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Cosenz per la segnalazione di una persona che camminava brandendo un coltello.

I poliziotti, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rintracciato l’uomo in via Sempreviva a Loreto e questi, alla loro vista, li ha minacciati con un coltello; solo dopo una colluttazione è stato bloccato e l’arma, dalla lama lunga 30 cm, è stata sequestrata.

Amin Sidibe, 19enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.