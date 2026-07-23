Un continuo e sospetto andirivieni nei vicoli di Pugliano ha tradito una fiorente centrale dello spaccio a Ercolano. Il viavai incessante di acquirenti – che entravano ed uscivano dalle abitazioni dopo pochi istanti – ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della locale Tenenza, impegnati in un servizio di contrasto alla droga.

A monitorare l’accesso alla stradina c’era un “palo” con il compito di sorvegliare l’area e garantire la sicurezza del traffico illecito. I militari sono intervenuti proprio mentre avveniva uno scambio sulla porta dell’appartamento, bloccando contemporaneamente la vedetta e l’acquirente.







Nel tentativo di guadagnare tempo ed eludere il controllo, gli occupanti dell’immobile hanno ritardato l’apertura della porta per disfarsi della sostanza stupefacente: parte della droga è stata gettata nello scarico del WC, mentre altro materiale è stato lanciato dalla finestra verso un giardino adiacente, sotto gli occhi degli stessi Carabinieri.

Una volta all’interno, i militari hanno identificato tre persone (di 40, 35 e 30 anni) e recuperato 100 grammi di hashish, 245 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e un sistema di videosorveglianza con cui veniva monitorato l’esterno della casa.

I tre presenti nell’appartamento e il palo sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferiti in carcere in attesa di giudizio.