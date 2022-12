Sono sul punto di protestare “in assenza di urgenti riscontri a tutela dei poliziotti”. Già, sono infatti pronti a protestare davanti alla sede del Commissariato di Polizia Portici – Ercolano al fine di rendere note ai cittadini vesuviani le condizioni di vita e di lavoro in cui, senza soste, sono costretti ad operare.

Protagonista dell’allarme lanciato è il Sindacato ‘Polizia Nuova Forza Democratica’ che già da tempo starebbe portando all’attenzione delle autorità competenti l’allarme sicurezza nei territori di Portici ed Ercolano.

Una condizione, a dire del sindacato, che richiederebbe l’impiego di più uomini e mezzi su strada e che, ad oggi, non avrebbe ottenuto la giusta attenzione con l’impiego di rinforzi.

“Ad oggi nessun rinforzo, nemmeno quello dei Reparti Mobili o dei Reparti Prevenzione Crimine, è stato inviato al Commissariato di Portici – Ercolano il che significa che il carico di lavoro nel combattere la criminalità in quel vastissimo territorio, uguale a quello della Questura di Lodi, ricadrà sui soliti e pochi poliziotti rimasti – si legge in una nota -. Per questo, non verranno concesse le ferie a quel personale già stanco e stremato dopo un anno intero di intenso lavoro, in cui è già stato obbligato a permanere oltre l’orario di servizio per coprire determinate esigenze.